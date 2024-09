Fonseca Milan, D’Agostino lo BOCCIA: «Non è ADATTO al club rossonero, vi SPIEGO perchè»

Fonseca-Milan, Gaetano D’Agostino, ex centrocampista, ha bocciato l’inizio di stagione del tecnico portoghese: le dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Gaetano D’Agostino ha dichiarato:

Dove può arrivare questa Juve?

«Potenzialmente è l’antagonista dell’Inter. Se assembla bene tutti gli acquisti, tutto il blocco di squadra portando tutti a livello atletico quasi equo io credo la Juve possa essere molto fastidiosa. Le altre partono indietro. Fonseca ad esempio, con tutto il rispetto per lui, non lo vedo adatto per il Milan. L’ ci sono due o tre prime donne che se sai gestire bene, altrimenti diventa dura. Non lo vedo come il profilo ideale, non trasmette quel carisma che una squadra blasonata dovrebbe avere».

Capitolo nazionale: come si riparte dopo il flop dell’Europeo?

«Deve ripartire come Motta, con gente che può fare il biennio per arrivare ai Mondiali, con una programmazione per arrivare ad avere squadra che abbia senso di appartenenza. In nazionale ci vanno sempre i più forti e all’Europeo non è stato così. Orsolini con l’annata che ha fatto al Bologna meritava di andare, Bonaventura idem. Poi dobbiamo andare alla ricerca degli attaccanti forti, di difensori funzionali, alla ricerca di un sistema di gioco che esalti».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI D’AGOSTINO A JUVENTUSNEWS 24