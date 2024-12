Fonseca Milan, Cosmi analizza: «A luglio i rossoneri hanno fatto una scelta forte, giusto difenderla. Col Genoa però...»

Fonseca Milan, Serse Cosmi, noto allenatore, ha commentato il momento dei rossoneri e quello del tecnico portoghese

Intervistato da Radio Serie A, Serse Cosmi ha dichiarato:

PAROLE – «A luglio il Milan ha fatto una scelta forte, ma abbastanza chiara: è andata su Fonseca anche potendo acquisire Sarri, Conte o Allegri. E invece è andata sul portoghese che in Italia aveva già allenato la Roma, ma poteva incarnare l’idea di un qualcosa di diverso. Un nuovo corso per il Milan. Questo però non è avvenuto ed essendo stata una scelta abbastanza forte credo sia legittimo difendere questa scelta e l’allenatore. Di sicuro il Milan non ha il minimo di continuità nei giocatori che possono determinare i risultati: è vero che ieri ha creato diverse occasioni, ma in altri momenti è stata troppo lontana da una squadra che voleva realmente vincerla quella partita».