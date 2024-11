Fonseca Milan, il tecnico corre ai ripari! Fragilità difensiva da risolvere, c’è una soluzione clamorosa all’orizzonte

Fonseca Milan, il portoghese è pronto a correre ai ripari: stessa coppia di centrali e un mediano in più. Si scaldano Musah e Loftus-Cheek

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan c’è un problema relativo alla tenuta difensiva apparsa veramente troppo fragile con 22 gol subiti tra campionato e Champions League. Queste le coppie provate dal portoghese:

Gabbia-Tomori in cinque partite, Thiaw-Pavlovic in quattro match, Tomori-Pavlovic in quattro apparizioni, Thiaw-Tomori in due, Gabbia-Pavlovic e Thiaw-Gabbia in una. Guardando i numeri, la peggiore è quella composta da Tomori e Pavlovic, con una media di 2.25 gol concessi a partita, mentre la coppia più affiatata è quella formata da Gabbia e Tomori (5 reti subite in 5 gare). L’idea dell’ex Roma è quella di battezzarne una e di inserire un mediano in più: si scaldano Musah e Loftus-Cheek.