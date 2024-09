Fonseca ATTACCA: «Sono venuto per CAMBIARE mentalità, so che in Italia si ha una cultura particolare»

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha dichiarato di voler cambiare la mentalità del calcio italiano: importante avere la palla

Nel corso della conferenza stampa odierna, Paolo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così della mentalità presente nel calcio italiano:

MENTALIT’A’ – «Io so che qui in Italia non c’è questa mentalità, mi hanno portato qui per cambiare la mentalità. Continuo a chiedere nelle mie idee, dobbiamo avere molto di più la palla. Non mi sembra che il miglior calcio è quando diamo la palla all’avversario».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA