Fonseca Milan, che risposta sulla fase difensiva: le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa fanno discutere

Il Milan, domani, affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Di seguito le dichiarazioni di Fonseca in conferenza stampa sulla fase difensiva.

LE PAROLE DI FONSECA – «Il problema nasce con le partite. Contro la Juve abbiamo lavorato tanto sulla organizzazione difensiva e la squadra ha fatto bene. Contro lo Slovan abbiamo avuto problemi che loro capiscono. Stiamo sempre parlando dei problemi difensivi, non posso dimenticare che siamo la quinta difesa del campionato, meno dell’Atalanta ad esempio. Delle volte facciamo del problema un mostro. I giocatori stanno facendo bene per migliorare, a volte sono cose che non sono tattiche come a Bratislava. C’è stato un problema di lettura individuale dei momenti, tecnica individuale nelle marcature. Lo stiamo facendo e i giocatori capiscono questo. Importante lavorare sul problema, lo faccio vedere e ci lavoriamo. Io sento che quando lavoriamo sul problema la squadra ha una risposta positiva e mi aspetto che avvenga anche domani».