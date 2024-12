Fonseca Milan, il tecnico non ha dubbi: «Non è mai un buon momento per sfidare l’Atalanta!». Le due recentissimi dichiarazioni in conferenza

Paulo Fonseca ha presentato il prossimo match del Milan contro l’Atalanta. Di seguito il commento sulla squadra allenata da Gasperini.

FONSECA MILAN – «Io penso che non sia mai un buon momento per affrontare l’Atalanta. Siamo in crescita ed in fiducia, sappiamo che è sempre difficile, 8 vittorie nelle ultime 8 partite, hanno segnato 26 gol subendone solo 4. È una squadra fortissima. Sarà una partita difficilissima ma siamo pronti, abbiamo fiducia per giocare contro l’Atalanta».