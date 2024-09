Fonseca Milan, SERAFINI sull’inizio di stagione: «Mezzo disastro, questa è la MIA SPIEGAZIONE». Le sue parole

Le parole in esclusiva ai nostri microfoni di Luca Serafini sull’inizio di stagione non positivo del Milan di Paulo Fonseca.

INIZIO DI STAGIONE – «Il giudizio è come quello di tutti: come può essere positivo? E’ stato un mezzo disastro. 2 punti in 3 partite non poteva prevederlo neanche il peggiore dei pessimisti soprattutto perché durante la preparazione estiva e il tour in America era sembrato, al di là dei risultati che ad agosto non contano niente, che la squadra avesse un’identità e una sua fisionomia. E che quindi, di conseguenza, quando al posto dei giovani sarebbero entrati i titolari, si sarebbe visto qualcosa di più concreto. Questa era la speranza di tutti. Purtroppo invece questo non è successo».

SPIEGAZIONE – «Per la condizione di quelli che sono arrivati e perché le idee di Fonseca non sono state ancora recepite. Questo ha scatenato un processo sommario che parte da lontano. Quando fai 2 punti in 3 partite il tifoso, ma anche l’opinionista, gli ex allenatori dicono che è stato un errore mandare via Maldini, un errore mandare via Pioli… Finisce tutto in discussione, anche il mercato che pure è stato un discreto mercato. Ma tutto viene meno perché i risultati condizionano tutti i giudizi, non c’è niente da fare».

