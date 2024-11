Fonseca Milan, Caputi difende l’allenatore: «E’ stato molto coraggioso con Inter e Real, sa rischiare e ha delle idee»

Fonseca Milan, Caputi in esclusiva esprime un giudizio sul lavoro svolto fino a questo momento dall’allenatore: «E’ stato molto coraggioso»

LE PAROLE – «Se si guarda la classifica è ovvio che manca qualcosa: mancano alcuni punti buttati un po’ via. Questo penalizza il Milan, ma non credo bocci o faccia storcere la bocca rispetto al lavoro di Fonseca. Che, tra parentesi, ha dimostrato di essere un allenatore molto coraggioso nelle due partite che rappresentavano una svolta: il derby e il Real Madrid. E devo dire che in queste partite il Milan ha anche risposto come squadre, nel senso che gli interpreti hanno dato quel qualcosa che spesso non è arrivato. Credo sia un motivo di attenzione e concentrazione da avere più come squadre che come singoli che qualche volta è mancato al Milan. Fonseca, comunque, è un allenatore che ha delle idee. Può piacere o meno, ma non si può dire che si un tecnico da zero a zero. Non solo fa giocare le sue squadre in maniera offensiva, ma sa rischiare».

