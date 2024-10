Fonseca Milan, il tecnico cambia nuovamente idea? Discorso domani a Milanello, quella decisione può già essere abrogata

Fonseca Milan, il tecnico portoghese potrebbe subito cambiare idea sulla questione dei capitani a rotazione: la situazione

Come riportato dal Corriere della Sera, la sconfitta del Milan contro la Fiorentina ha lasciato strascichi pesanti non solo per il risultato ma anche per la questione dei due rigori scippati da Theo Hernandez e Abraham a Pulisic.

In questo senso sarebbe in discussione anche l’idea dei capitani a rotazione: domenica sarebbe servito l’intervento di un leader in campo che si imponesse ma era proprio il francese già colpevole dello ‘scippo’ nel primo tempo.