Fonseca Milan, è TUTTO FATTO: sarà lui il nuovo allenatore rossonero. Quando arriverà l’annuncio

Fonseca Milan, adesso è davvero TUTTO FATTO: sarà lui il nuovo allenatore rossonero. Quando arriverà l’annuncio

È andato al proprio posto anche l’ultimo tassello: sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore del Milan, ormai non ci sono più dubbi a riguardo.

A dare l’ulteriore conferma ci ha pensato Calciomercato.com, che ha svelato anche le possibili tempistiche per quanto riguarda l’annuncio. Il portoghese dovrebbe firmare il suo contratto una volta che il Milan tornerà dalla mini tournée in Australia, poi ogni giorno sarà quello giusto per l’annuncio.