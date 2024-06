Fonseca Milan, PRECISA richiesta del tecnico alla dirigenza rossonera: arriveranno SOLO questi giocatori

Fonseca-Milan, preciso richiesta del tecnico alla dirigenza rossonera: vuole calciatori alti e forti fisicamente. Messaggio chiaro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha fatto una richiesta precisa al calciomercato Milan per quanto riguarda i colpi in entrata. Il tecnico ex Roma vorrebbe avere a disposizione una squadra più strutturata fisicamente.

Da qui gli interessamenti per Abraham e Lukaku, per Fofana a centrocampo e per Igor ed Emerson Royal in difesa. In questo senso Bennacer e Adli, leggerini e non particolarmente strutturati, non sono considerati incedibili.