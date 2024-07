Fonseca Milan, Garzya SPIEGA: «Sostituire Pioli non è semplice. Morata? È molto forte ma…». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Garzya ha parlato TMW Radio per analizzare il nuovo Milan di Fonseca.

PAROLE – «E’ una bella sfida, non sarà facile in uno dei club più titolati al mondo. Sostituire Pioli non è semplice. Da dire però che sarà una delle principali squadre che lotterà per lo Scudetto ce ne passa, ho i miei dubbi. Hanno preso Morata, che è molto forte, ma non c’è niente di scontato. Vedo l’Inter davanti e poi qualche gradino sotto le altre».