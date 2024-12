Fonseca Milan, Bucchi: «Sta vivendo le stesse problematiche di Pioli». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Cristian Bucchi ha analizzato il momento del Milan e, in particolare, su Paulo Fonseca.

FONSECA MILAN – «Credo innanzitutto che la vittoria porta sempre un po’ di serenità. I tre punti hanno mosso la classifica e permettono di preparare la prossima gara con ottimismo e positività in un momento di difficoltà sotto tutti i punti di vista con un organico ridotto. Vittoria quindi importantissima. Sono convinto che Fonseca sta vivendo grossomodo le stesse problematiche che ha vissuto lo scorso anno Pioli, questa è una squadra che ha delle potenzialità ma non ha continuità. Questo dipende dal fatto che i giocatori di maggior talento purtroppo non hanno continuità. Ogni settimana ci troviamo ad affrontare la questione legata al rendimento di Theo Hernandez o Leao che hanno l’atteggiamento sbagliato. Purtroppo in un buon organico se i due migliori giocatori hanno questo atteggiamento e questo rendimento condizionano tutta la squadra. Se loro due trovassero la continuità io credo che il Milan farebbe un grosso step in avanti come classifica e come valore di squadra e probabilmente questi due ottimi giocatori si avvicinerebbero ad essere dei top player».