Fonseca Milan, Brambati dubbioso: «Dopo Pioli mi aspettavo un TOP. Sono curioso di vedere questo». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

Il giornalista ed ex calciatore Brambati ha parlato aTMW Radio analizzando il prossimo allenatore del Milan, Paulo Fonseca.

PAROLE – «A me non è dispiaciuto a Roma, ma dopo Pioli mi aspettavo un top allenatore e non un profilo meno altisonante. Ha allenato buone squadre ma no ntop club. Dal Milan mi aspettavo di più. Io penso e mi auguro che il Milan voglia vincere con Fonseca. Il Napoli ha preso per esempio un allenatore vincente. E poi mi aspettavo che Milan e Juve si litigassero Conte, invece nessuna delle due lo ha fatto. Ma sono curioso di vedere, perché comunque il profilo piace. Certo è che per il dopo-Pioli è un rischio».