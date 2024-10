Fonseca Milan, Bonan difende l’allenatore: «E’ difficile per lui lavorare con una minima serenità»

Fonseca Milan, Bonan difende l’allenatore: le dichiarazioni del giornalista dopo la vittoria dei rossoneri contro l’Udinese per 1-0

Il giornalista Alessandro Bonan a Sky Sport ha preso le difese di Fonseca dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese per 1-0. Queste le sue dichiarazioni sull’allenatore portoghese dei rossoneri che è sempre al centro delle discussioni.

LE DICHIARAZIONI – «L’attenzione del Milan è troppo spostata su Fonseca e non so il perché. Così è difficile per un allenatore lavorare con minima serenità».