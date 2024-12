Fonseca Milan, l’avvertimento di Biasin: «Guai a cambiare questa cosa!». Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Fabrizio Biasin, in un’editoriale per TMW, ha analizzato la situazione attuale del Milan, ieri vittorioso in Coppa Italia contro il Sassuolo per 6-1. Di seguito il suo pensiero.

FONSECA MILAN, BIASIN – «Non bastano le pur belle vittorie contro Empoli e Sassuolo per pensare che tutto sia sistemato, ma sono sufficienti per capire che l’impostazione tattica è certamente quella delle ultime uscite, guai a cambiarla ancora».