Fonseca Milan, Bacconi SVELA: «Dal portoghese mi aspetto una cosa PRECISA. Ecco quale». Poi ESALTA un calciatore rossonero

Intervistato in esclusiva a Calcionews24, Adriano Bacconi ha parlato così di Paulo Fonseca:

Cosa ti aspetti da Fonseca al Milan?

Possesso palla e predominio della tecnica. Secondo me lui è un allenatore che ha in teoria le caratteristiche giuste per il dna del Milan, che ha sempre puntato di più sul gioco e su una mentalità offensiva. Francamente, però, non so se potrà far bene veramente. I problemi del Milan non sono pochi. Il primo è che si devono risolvere alcune contraddizioni non banali su alcuni giocatori. A partire da Leao, che anche all’Europeo ha dimostrato di avere numeri da fuoriclasse e di essere complessivamente un incompiuto, un aspetto che non è facile da risolvere per il nuovo tecnico. Il secondo è: chi andrà a segnare i gol che in questi anni ha garantito Giroud? L’assenza di un centravanti con le sue caratteristiche è pesante, sostituire uno come lui dopo tanti anni è difficile, anche se è arrivato Morata. Nel Milan c’è un vuoto al centro del reparto offensivo. Proprio l’Europeo ha dimostrato quanto sia difficile avere un attaccante d’area.

Quali alternative può trovare Fonseca per supplire a questo limite?

Il Milan ha un giocatore che l’anno scorso ha fatto bene relativamente nel club e che all’Europeo ha avuto un rendimento molto alto. Si tratta di Reijnders, con l’Olanda ha saputo muoversi a tutto campo, era svincolato da compiti troppo difensivi e si è comportato molto bene nella metà campo avversaria. Fonseca deve cercare di metterlo nelle stesse condizioni in cui lo ha messo Koeman, che ha dedicato Schouten a compiti da mediano, restituendogli così quell’attitudine tipicamente olandese di guardare avanti. Reijnders non va frustrato con troppi doveri tattici. E se sarà così, il Milan si troverà una mezzala offensiva che potrà garantire un buon contributo in zona gol.

