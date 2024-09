Fonseca AMMETTE: «Il nostro modo di giocare NON è sempre lo stesso, ma lo sono le INTENZIONI»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico alla vigilia di Bayer Leverkusen Milan. Le ultimissime sui rossoneri

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

MODO DI GIOCARE – «Il nostro modo di giocare non dico che è sempre lo stesso, ma le intenzioni sono quasi sempre le stesse. Un giorno più avanti possiamo parlare in profondità di questo, ora è un po’ presto per farlo, ma io posso dire tanto su questo. Penso non sia il momento giusto per approfondire la materia».