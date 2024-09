Fonseca Milan, Adani lo ESALTA: «Testa e PALLE, ha spiegato a tutti un aspetto IMPORTANTE»

Fonseca-Milan, Adani lo esalta dopo il derby vinto ieri sera contro l’Inter: testa e palle, idee innovative del portoghese

Intervenuto alla Domenica Sportiva, Daniele Adani ha parlato così di Paulo Fonseca dopo il derby vinto ieri sera contro l’Inter:

PAROLE – «Già dai messaggi mandati durante la conferenza stampa della vigilia ha spiegato fortemente come si vince e come si batte una squadra forte come l’Inter, cioè giocando meglio con la palla e non difendendo di più. Il Milan è stata la squadra che ha avuto più occasioni da gol con un atteggiamento nuovo. Fonseca ha avuto idee e palle».