Fonseca a Sky: «NESSUNO vuole vincere più di me. Venezia, Liverpool e Inter? Sono FIDUCIOSO, faremo bene». L’intervista

Fonseca, allenatore del Milan, ha concesso un’intervista a Sky Sport prima della partita contro il Venezia.

L’ANALISI – «Vogliamo cominciare a vincere, è la cosa principale. Ma vogliamo eassere anche una squadra con un’idea chiara, offensiva, che fa la partita con la palla. Vogliamo vedere qui un’identità che comincia a esesre evidente quello che vogliamo fare».

IMPAZIENZA DEI TIFOSI – «Noi dobbiamo essere sempre equilibrati. Vogliamo vincere, nessuno vuole vincere piu di me. Sto lavorando per far giocare la squadra e vincere. E’ vero che è un cambiamento. Questo è stata un pre-stagione diverso, i giocatori sono arrivati in diversi momenti. I giocatori che hanno iniziato avevano un’idea chiara, dopo sono arrivati gli altri abbiamo cominciato di nuovo e ha coinciso con l’inizio del campionato. Penso che oggi siamo meglio. La squadra ha lavorato bene e penso che siamo preparati meglio rispetto all’altra settimana».

TORNARE PROTAGONISTA IN QUESTA SETTIMANA – «I risultati e le grandi partite portano fiducia. Vogliamo vincere per avere questa fiducia e far ricredere tutti sulla nostra squadra. Io penso che arrivano in un buon momento queste partite per motivare squadra e giocatori. Credo molto nei miei giocatori e la squadra. Sono fiducioso faremo bene in questa settimana a partire da oggi».