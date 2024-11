Fonseca a Dazn: «E' importante avere stabilità con l'Empoli, Musah oggi giocherà così. Trasformare i fischi in applausi? A fine partita i tifosi...»

Fonseca a Dazn, l’intervista dell’allenatore del Milan prima della partita contro l’Empoli: le dichiarazioni anche su Musah e i tifosi

Fonseca ha concesso un’intervista a Dazn prima del fischio d’inizio di Milan Empoli.



MILAN STILE REAL MADRID O STILE SECONDO TEMPO COL MONZA – «Penso più vicino al Real Madrid per le caratteristiche dell’Empoli che gioca molto diretto, sempre con 5 calciatori sulla linea difensiva nostra. E’ importante avere questa stabilità quando difendiamo».



MUSAH UOMO DELL’EQUILIBRIO – «Musah è un aiuto a trovare questo equilibrio, oggi principalmente sulla linea difensivo. Penso che dobbiamo trovare in generale l’equilibrio, non solo un calciatore, ma tutta la squadra».

CHE PARTITA SARA’ – «Per le caratteristiche dell’Empoli mi aspetto che pressano uomo a uomo. E’ importante avere mobilità e cercare di attaccare velocemente quando recuperiamo palla».



TRASFORMARE FISCHI IN APPLAUSI – «Giocando bene e vincendo la partita. Penso che sono le cose principali per i tifosi credere in questa squadra, E’ normale, dobbiamo capire questo. Abbiamo l’opportunità oggi di avere i tifosi con noi a fine partita».