Fonseca a Milan Tv: «Problema difensivo, perdere il 69% dei duelli aerei è un segnale. Manca aggressività». L’intervista dopo il 3-3 col Cagliari

Fonseca ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo il clamoroso pareggio del suo Milan contro il Cagliari per 3-3.

L’ANALISI – «Sapevo che era una squadra difficile che gioca diretta sulle fasce. Ma dopo aver fatto tre gol mai pensavo di pareggiare questa partita. Il problema non è stato offensivo, abbiamo fatto tante cose buone. Problema difensivo, mancanza di aggressività sui cross, in area, sui duelli aerei. E’ un segnale di mancanza di aggressività in questo momento. Abbiamo sofferto sempre sui cross. Perdere il 69% dei duelli aerei è un segnale».

DIFFICOLTA’ RISPETTO A MONZA – «I problemi oggi in difesa sono stati diversi rispetto a Monza: non è il gioco diretto ma i cross del Cagliari. Unico problema che abbiamo avuto e che per questo abbiamo perso due punti».

PUNTI PERSI E CLASSIFICA – «Mai pensavo di perdere questa partita. Non possiamo prendere tre gol come quelli che abbiamo preso. Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo tanti punti prima della fine: siamo in crescita offensivamente e in alcuni momenti in difesa ma sull’aggressività dobbiamo continuare a lavorare».