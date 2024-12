Fonseca a Sky: «Il gol di De Ketelaere era fallo chiaro. Troppi errori, non c’è rispetto per il Milan. L’arbitro…». L’intervista

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Atalanta Milan.



L’ANALISI – «Nel secondo tempo ci è mancato di arrivare più ai giocatori avanti. Abbiamo avuto palla in prima fase, ma al contrario del primo tempo non siamo arrivati ai giocatori come Rafa e Morata. E’ mancato questo. Alla fine abbiamo perso la partita per due palle ferme. Il primo tempo abbiamo fatto una bellissima partita. Il secondo è mancato questo in attacco»



COME ESCE IL MILAN E LA CLASSIFICA NON BELLISSIMA – «Si anche perche avremmo meritato di più. E’ difficile quando finisce la partita e vediam oche prendiamo due gol da due palle ferme da corner e perdiamo una partita che è difficile».



GOL DI DE KETELAERE DA ANNULLARE – «Voglio dire un’altra cosa. Io sono stato zitto e mai ho parlato di arbitraggio, ma tutti parlano. Oggi sono io che sono stanco di stare zitto e guardare come ho guardato oggi. Il primo gol è fallo, è chiaro. Non c’è dubbio. Non solo questo. Il modo come l’arbitro ha guidato, contro il Milan non c’è dubbio. Non solo oggi. So che fare l’arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di guardare sempre le stesse cose e sempre per gli stessi club. Adesso io faccio solo vedere quello che è successo nella partita. Ha guidato molto bene la partita. Contro il Milan è sempre lo stesso. Chiedo rispetto per il Milan».



IL MILAN NON E’ RISPETTATO – «Non ho paura di dire la verità come oggi. Ho sempre rispettato sempre il lavoro degli arbitri e capisco che hanno un lavoro difficile. Ma sono tanti errori, tutti le settimane, sempre per lo stesso. E manca il rispetto per il Milan. Il modo con cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto verso il Milan».



ANCORA SUL GOL DI KETELAERE – «Una situazione come questa muta la partita. Iniziamo la partita con un gol non legale e questo cambia la partita. Mi dispiace che sono obbligato a parlare di arbitri, ma sono rivoltato con queste settimane. Sono tutte le settimane tanti errori».

L’ARBITRO HA FAVORITO L’ATALANTA – «Questo arbitro è stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e possiamo vedere quello che è successo. Chiaramente l’Udinese ha fatto un gol e io non andai a dormire, avevo paura di questi arbitri in questa partita. E ha iniziato molto bene…».