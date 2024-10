Fonseca PARLA dell'importanza di vincere FUORI casa: «L'ambizione c'è SEMPRE, sia in casa sia in TRASFERTA. Dobbiamo pensare a dare...»

Conferenza stampa Fonseca pre Fiorentina Milan: le parole del tecnico rossonero alla vigilia della settima giornata di Serie A 2024-25

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà la Fiorentina al Franchi nella sfida valevole per la settima giornata della Serie A 2024/25. Le parole di Fonseca sul ‘problema’ trasferte per i rossoneri.

PROBLEMA TRASFERTE – «Per noi è sempre lo stesso, abbiamo sempre l’ambizione di vincere sia in casa che in trasferta. Domani sarà importante vincere, ma non perché è in trasferta, ma perché dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto in campionato: è un’opportunità per dimostrare che abbiamo la stessa ambizione sia in casa che fuori»