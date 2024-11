Fonseca sogna una notte da derby: «Milan non favorito, ma il Real Madrid è diverso dall'Inter. La strategia...»

Fonseca in conferenza stampa è tornato sulla vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. Le dichiarazioni alla vigilia del match col Real Madrid

Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match col Real Madrid è tornato sulla vittoria del Milan nel derby contro l’Inter.

INTER – «Quello che è simile è che il Milan non era favorito con l’Inter e non è favorito domani. Ma sono partite diverse, due avversari con uno stile di gioco totalmente diverso. Abbiamo preparato nel poco tempo che abbiamo avuto la partita in un modo diverso rispetto all’Inter, abbiamo fatto una strategia diversa per affrontare un Real Madrid che è fortissimo».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE