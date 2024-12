Fonseca a DAZN: «Buona partita, oggi è mancato solo il gol. Contestazione? Credo che sia normale»

Fonseca a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero a pochi minuti dal termine del match di campionato Milan-Genoa

Fonseca ha parlato a DAZN dopo Milan–Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni.



LA PARTITA – «Penso che abbiamo fatto una buona partita creando anche tanto. I giocatori hanno mostrato la voglia di vincere, oggi è mancato solo il gol. Ovviamente sarebbe servita maggiore qualità, abbiamo fatto 22 tiri».



COSA MANCA AL MILAN – «Oggi non è mancata cattiveria. Siamo stati aggressivi senza palla e siamo arrivati tante volte vicini all’area del Genoa. Credo che ci manca un po’ la scelta finale».



ATTACCANTI – «Abbiamo in rosa dei buoni attaccanti. Abraham ha subito una contusione e Morata non si è mai allenato. Oggi nel nostro gioco è mancata qualità in generale».

CONTESTAZIONE TIFOSI – «Credo che sia normale. Noi volevamo vincere per loro: io sento che comunque sono sempre dalla nostra parte: oggi noi abbiamo dato tutto».

