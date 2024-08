Fonseca sulle CRITICHE: «Quando perdiamo non mi aspetto QUESTA COSA. Soluzioni? La PENSO così»

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca è tornato sulle critiche ricevute dalla squadra dopo la prestazione di Parma

Vigilia di gara per il Milan, con mister Paulo Fonseca che ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole sulle critiche dopo la gara di Parma.

LE SUE PAROLE – «Non mi aspetto che si parli bene della squadra quando perdiamo: è normale. Noi dobbiamo trovare soluzioni per noi, non perché gli altri parlano».

