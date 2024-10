Fonseca CONTRO l’arbitraggio: «Questo NON è calcio! Così sembra un CIRCO: poi diventiamo tutti NERVOSI ed è un problema»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico dopo Fiorentina Milan. Il commento sull’arbitraggio e sui rigori assegnati

Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina Milan e la sconfitta per 2-1 al Franchi.

ARBITRO E RIGORI – «Non mi piace parlare dell’arbitraggio, ma questo non è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l’abbiamo visto anche in questo fine settimana. E poi diventiamo tutti nervosi e diventa un problema, questo è calcio non il circo. E non parlo solo del rigore dato contro, ma anche quelli dati a noi… Quanti rigori vediamo in Serie A?».