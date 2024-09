Fonseca CARICA il Milan: «Deve vincere SEMPRE, non solo domani. Ho guardato il VENEZIA e…». Il retroscena in conferenza stampa

Fonseca in conferenza stampa di presentazione di Milan Venezia ha sottolineato un aspetto importante della squadra rossonera.

OBIETTIVO VITTORIA – «Il Milan deve vincere sempre, non solo domani. Non penso ad altri risultati. Io ho guardato il Venezia, è vero che è una squadra che in contropiede è pericolosa. Abbiamo avuto un’evoluzione tra Parma e Lazio. Con il Parma abbiamo sofferto, contro la Lazio siamo migliorati: è stato un problema non di ripartenza ma di organizzazione. Siamo preparati per questa situazione»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE