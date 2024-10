Fonseca CHIARO su Adli: «Mi piaceva, ha DETERMINATE caratteristiche. Era però DIFFICILE per lui giocare qui: domani speriamo che...»

Conferenza stampa Fonseca su Adli pre Fiorentina Milan: le parole del tecnico rossonero alla vigilia

Le parole di Paulo Fonseca su Adli nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni sull’ex centrocampista rossonero trasferitosi a fine agosto a Firenze in maglia viola.

ADLI – «Non devo parlare dei giocatori delle altre squadre. Che posso dire? Quando è stato qui è stato un giocatore che mi piaceva con determinate caratteristiche, ma capisco che per lui era difficile giocare qui. L’ha capito e ora è in un’altra squadra. Mi fa piacere che stia facendo bene, domani speriamo non faccia bene».