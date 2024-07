Fofana Milan, la STRATEGIA per convincere il Monaco: i rossoneri hanno già il SÌ del francese! Le ultime sulla trattativa

Youssouf Fofana è da mesi il primo nome scritto sul taccuino degli uomini del mercato Milan per il centrocampo: a Paulo Fonseca i dirigenti vogliono regalare un nuovo centrocampista con caratteristiche difensive e il francese del Monaco è il profilo maggiormente gradito, che rispecchia perfettamente l’identikit. La trattativa col club francese prosegue, anche se rimane ancora una certa distanza da limare: i rossoneri hanno una strategia, dopo aver già ottenuto il sì da parte del calciatore. Ecco l’ultimo aggiornamento di Sky Sport riguardo alla trattativa in questione.

I DETTAGLI – «Si lavora sempre per Fofana, per il quale la richiesta del Monaco è di 18 milioni di euro. Il suo contratto scadrà tra 1 anno, per questo i rossoneri non vorrebbero arrivare a spendere una cifra così alta, ma vorrebbero fermarsi attorno ai 12 milioni di euro, ovvero la somma inserita nell’ultima offerta presentata. L’intesa di massima col giocatore è già stata raggiunta».