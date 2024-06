Fofana Milan, una RIVALE piomba sul centrocampista: il Monaco NON si opporrebbe alla cessione! Ecco chi lo vuole

Ormai da mesi il nome di Youssouf Fofana è in cima alla lista dei desideri del calciomercato Milan per quanto riguarda il centrocampo, dove i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo innesto con caratteristiche difensive. Tuttavia non mancano le pretendenti per il francese.

Secondo Tuttosport, anche la Juve sarebbe sulle tracce del centrocampista, considerato dai bianconeri come l’alternativa a Khephren Thuram. Secondo il quotidiano torinese il Monaco non si opporrebbe alla cessione del giocatore il cui contratto scadrà nel 2025. La Juve, però, dovrà presentare un‘offerta ritenuta congrua per riuscire a portare Fofana alla corte di Thiago Motta e colmare un’altra casella della linea mediana della Juve dopo Douglas Luiz.