Fofana Milan, nuovo RILANCIO per il Monaco e accordo a un passo! Tutti gli AGGIORNAMENTI sul centrocampista francese

Ci siamo quasi per Youssouf Fofana al Milan. Il club rossonero in queste ultime ore ha rilanciato per il centrocampista del Monaco mettendo sul piatto una nuova offerta da 20 milioni di euro.

Il club monegasco ne chiede 5 in più ma i rossoneri non hanno intenzione di rilanciare ulteriormente e la sensazione è che alla fine si possa chiudere con una cifra più vicina ai 20 che ai 25 milioni. Lo riporta Tuttosport.