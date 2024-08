Fofana Milan, Pesce ANALIZZA: «È il centrocampista che manca ai rossoneri. Arriverà? Vi dico questo». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Simone Pesce ha parlato a Sky Sport per analizzare quello che potrebbe essere il prossimo colpo del calciomercato Milan, Fofana.

PAROLE – «Fofana il centrocampista che manca al Milan? Sì, dopo aver perso Kessié e Tonali non ha più avuto nessun calciatore con quelle caratteristiche, e serve anche per come vuole giocare Fonseca. Credo che questa operazione qua andrà in porto, come sanno Milan, Monaco e lo stesso giocatore. Poi magari può arrivare all’ultimo giorno o al penultimo, ma credo che si farà».