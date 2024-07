Fofana Milan, il Monaco VIENE INCONTRO ai rossoneri: distanza ridotta, ora c’è FIDUCIA! La situazione per il centrocampista francese

Youssouf Fofana si avvicina al calciomercato Milan, che da tempo lo ha inserito in cima alla lista dei desideri per il proprio centrocampo. La trattativa col Monaco va avanti ed aumenta la fiducia, dopo che il club francese è leggermente sceso dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro: si riduce la forbice tra domanda e offerta. A riferirlo è Luca Marchetti in collegamento su Sky Sport.

PAROLE – «Presentata una nuova offerta per Fofana a 12 milioni di euro, la richiesta del Monaco è di 18, un po’ scesa dagli iniziali 20. I due club contano di poter arrivare ad un punto d’incontro. Rossoneri fiduciosi di far arrivare il centrocampista francese a Milano».