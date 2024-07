Fofana Milan: il Monaco RESPINGE la proposta rossonera! La RICHIESTA per il francese rimane questa

Fofana Milan: il Monaco respinge la prima offerta rossonera! La richiesta per la partenza del francese rimane questa

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Geoffrey Moncada mantiene i contatti costanti con gli agenti di Youssouf Fofana anche se la trattativa con il Monaco si sta rivelando più complicata del previsto.

Nelle ultime ore il club monegasco ha fatto presente al Milan che l’offerta da 12 milioni più bonus per Fofana non è ancora all’altezza del valore del giocatore. Al netto di un contratto in scadenza nel 2025 che non verrà rinnovato. Il Diavolo ora valuterà internamente come agire con consapevolezza che servirà una a proposta da 20 milioni di euro per avere il via libera dal Monaco. Con Youssouf l’accordo è stato trovato da tempo per un contratto di 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione.