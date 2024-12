Fofana Milan, è lui l’acquisto estivo migliore dei rossoneri! Statistica da urlo, francese sempre più decisivo

Fofana Milan, dei cinque acquisti arrivati in estate il francese ex Monaco si sta rivelando il più importante per continuità di rendimento

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un calciatore che si sta dimostrando essere il migliore acquisto dell’ultimo calciomercato Milan.

L’acquisto più caro dell’estate sta invece ripagando tutte le attese, tecniche ed economiche: Youssouf Fofana. Il francese ex Monaco è il secondo giocatore di movimento più impegnato della rosa, considerate tutte le competizioni (1.696 minuti in campo, Reijnders, che lo

supera, è a 1.698) e Rafa Leao gli ha appena lucidato lo scarpino dopo il grande assist contro la

Stella Rossa. Così Fofana crea, imposta, difende, protegge la difesa, permette a Reijnders di inserirsi e a Rafa di far bella figura. E’ a tutto campo, ma è solo. E il Milan resta scoperto.