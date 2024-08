Fofana Milan, Longari SVELA: «La pista resta VIVA ma il DIKTAT societario è chiarissimo»

Fofana-Milan, Gianluigi Longari, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al centrocampista francese

Dalle colonne di Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato così del calciomercato Milan in relazione a Fofana:

PAROLE – «Il diktat della dirigenza condiviso con la proprietà è chiaro. Acquistare gli obiettivi prefissati, ma senza farsi prendere per il collo. Un mantra valido dai discorsi relativi alle commissioni fuori mercato, e che non scade neppure se ci si ritrova a trattare un centrocampista con il contratto in scadenza tra 11 mesi e che il club di appartenenza valuta come se il legame in essere lo mettesse al riparo da sorprese di mercato che sono invece all’ordine del minuto in un’estate come questa. I tempi si stanno dilatando? Sicuramente sì, ma innanzi tutto con Fofana la parola fine non è stata scritta, e poi il lavoro certosino di Fonseca dal punto di vista tattico sta già regalando diversi bonus “pazienza” che anche i tifosi rossoneri».