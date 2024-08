Fofana Milan, IRROMPE il Manchester United: la POSIZIONE del diavolo e il PIANO di Furlani e Moncada per il centrocampista

Obiettivo conclamato del mercato Milan per il centrocampo è Youssouf Fofana, il preferito dalla dirigenza e da Paulo Fonseca per rinforzare il reparto con un giocatore con caratteristiche difensive. L’affare col Monaco resta in bilico per la distanza tra domanda e offerta e nelle ultime ore sembra si sia inserito anche il Manchester United.

Come spiega Calciomercato.com, l’interesse dei Red Devils non dovrebbe scombinare più di tanto i piani dei rossoneri, i quali rimangono irremovibili sul fatto che non hanno alcuna intenzione di partecipare ad aste. Non andranno oltre i 20 milioni di euro per il calciatore in scadenza nel 2025.