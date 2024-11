Fofana Milan, Fonseca è pronto a correre il rischio: la scelta per l’Empoli

Fofana Milan, Fonseca è pronto a correre il rischio con il centrocampista francese: la scelta per la partita con l’Empoli di domani

Fofana è diffidato in Serie A, ma Fonseca è pronto a correre il rischio e a farlo giocare anche domani in Milan Empoli, partita che i rossoneri devono vincere per ritrovare il passo dopo due pareggi di fila in campionato.

E’ questa, secondo il Corriere dello Sport, la scelta che prenderà l’allenatore con il centrocampista francese, considerato a tutti gli effetti un insostituibile. In caso di cartellino giallo, però, Fofana sarà costretto a saltare la prossima, delicata trasferta contro l’Atalanta.