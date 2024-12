Fofana Milan, dato da urlo! Statistica inattesa sul centrocampista francese. Il dettaglio

Fofana Milan, statistica clamorosa per il centrocampista francese del club rossonero: apporto non solo difensivo per l’ex Monaco

Come riportato da Opta, c’è una clamorosa statistica che riguarda un centrocampista del Milan in riferimento alla gara di ieri a San Siro contro l’Empoli e non solo.

Youssouf Fofana ha preso parte a due gol nelle ultime tre partite di Serie A (assist vs Cagliari e vs Empoli), una partecipazione in più rispetto a quelle fatte registrare nelle precedenti nove nel massimo campionato (un gol).