Fofana Milan, la concorrenza NON spaventa i rossoneri! La richiesta del Monaco per cedere il proprio centrocampista

Youssouf Fofana resta il primo nome nella lista del calciomercato Milan nella ricerca del nuovo centrocampista con caratteristiche difensive. Come sottolinea Calciomercato.com, il francese al termine degli Europei lascerà il Monaco, col quale ha ancora un anno di contratto.

Le squadre interessate a lui non mancano: tra di esse c’è anche il PSG, opzione molto gradita dal diretto interessato. Eppure i rossoneri non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro e sono in piena corsa per acquistarlo. La valutazione fatta dal club francese è di circa 25 milioni, mentre il suo basso ingaggio che percepisce attualmente può essere un assist per le squadre interessate. Al momento percepisce 220 mila euro lordi al mese, poco più di 2,6 milioni di euro lordi all’anno. E’ facile pensare che la sua prossima squadra possa raddoppiarlo