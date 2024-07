Fofana Milan, in arrivo il RILANCIO decisivo! Serve QUESTA cifra per chiudere l’affare

Fofana-Milan, in arrivo il rilancio decisivo dei rossoneri per il centrocampista del Monaco: serve questa cifra per chiudere l’affare

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, la prossima settimana sarà con ogni probabilità quella decisiva nel calciomercato Milan per chiudere la trattativa con il Monaco per Fofana, centrocampista individuato da tempo come primo obiettivo per il centrocampo rossonero.

Col calciatore c’è già un accordo sulla base di un quinquennale da 2.5 milioni di euro più bonus per arrivare a 3.5 mentre con il club francese, che parte da una richiesta di 25 milioni nonostante la scadenza fissata al 2025, si può chiedere a 20 milioni dopo che una prima offerta di 15 è stata rifiutata.