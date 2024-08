Fofana Milan, PRESENTATA l’offerta al Monaco! Rilancio DECISIVO, la CIFRA sul piatto

Fofana-Milan, presentata l’offerta al Monaco: 20 milioni di euro più il 10% sulla rivendita. Segnali positivi dal club francese

Come riferito da Sport Mediaset, in queste ore il calciomercato Milan ha presentato ufficialmente una terza offerta al Monaco per Fofana, centrocampista francese in scadenza di contratto a giugno del 2025.

La proposta sul piatto è pari a 20 milioni di euro, bonus inclusi, più il 10% sulla futura rivendita. Filtrano segnali positivi dal club francese che vuole evitare il rischio di perdere il ragazzo a parametro zero. Dal canto suo il Milan non effettuerà rilanci ulteriori.