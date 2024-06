Fofana Milan, c’è una nuova big sulle tracce del mediano del Monaco. Gli AGGIORNAMENTI sul centrocampista francese

Si infiamma la corsa a Youssouf Fofana, centrocampista individuato dal calciomercato Milan come uno dei primissimi obiettivi per rinforzare la mediana nel corso dell’estate.

Tuttavia sul giocatore del Monaco sarebbe piombata una nuova big, pronta a duellare con il Milan e non solo per assicurarsene le prestazioni. Si tratta del Paris Saint-Germain, che per il giocatore certamente ha un certo fascino. Lo riporta il Corriere dello Sport.