Fofana Milan, Di Marzio SVELA: «Questo club ACCONTENTA il Monaco ma non il giocatore. Ecco il MOTIVO»

Fofana-Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha annunciato un’importante offerta del West Ham al Monaco: no del francese

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha fornito questo importante aggiornamento sul calciomercato Milan in relazione a Fofana:

PAROLE – «Sempre in queste ore, è arrivata un’offerta molto più alta da un club inglese (il West Ham) che però non fa le coppe europee e il giocatore non vuole approfondirla perché ha dato priorità al Milan che però, se vorrà Fofana, dovrà sicuramente aumentare questa proposta considerando anche la rigidità nelle trattative del Monaco».