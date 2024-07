Fofana Milan: l’affare verso la DEFINIZIONE! Rossoneri fiduciosi nonostante questo ASPETTO

Il calciomercato Milan accelera per regalare nuovi colpi a Fonseca. In tal senso cresce la fiducia per l’arrivo di Fofana

Fiducia in aumento. Il calciomercato Milan accelera per regalare nuovi colpi a Fonseca. In tal senso cresce l’ottimismo per l’arrivo di Fofana dal Monaco. La rivelazione di Luca Marchetti a Sky Sport:

LE PAROLE – «La situazione si sta definendo. Offerta del Milan con un contratto importante al giocatore per i prossimi 5 anni, si è andati molto vicini alle richieste iniziali del giocatore. Ora bisogna parlare con il Monaco, c’è fiducia nonostante ci sia abbastanza distanza fra la prima offerta del Milan e la prima richiesta del Monaco»