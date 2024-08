Fofana Milan, possono essere giorni decisivi: cosa filtra sull’affare col Monaco. Tutte le NOVITÀ sul centrocampista

Il calciomercato Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte Youssouf Fofana per cercare di trovare un’intesa anche con il Monaco dopo l’accordo raggiunto con il giocatore nelle scorse settimane.

I prossimi potrebbero essere giorni già decisivi per il futuro del francese, per il quale però al momento la situazione è in stand-by: manca ancora l’accordo con il club monegasco come confermato da Sky Sport.