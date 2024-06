Fofana Milan, AFFONDO a breve: si vuole evitare questo RISCHIO! I rossoneri puntano a chiudere entro quella data

Fofana Milan, AFFONDO a breve: si vuole evitare questo RISCHIO! I rossoneri puntano a chiudere l’affare entro quella data

Gli uomini del calciomercato Milan sono sì concentrati per l’acquisto del centravanti, con Joshua Zirkzee che è diventata la priorità assoluta, ma non per questo hanno intenzione di perdere di vista altri profili individuati da tempo come Youssouf Fofana. Il centrocampista del Monaco è stato identificato dai rossoneri come l’innesto perfetto per via delle sue qualità in fase difensiva.

Come spiega Sport Mediaset, il Diavolo punta a chiudere l’affare col Monaco, col quale al calciatore rimane un solo anno di contratto, entro l’inizio di Euro2024. I rossoneri vogliono infatti evitare che si possa scatenare un’asta dopo eventuali prestazioni positive del calciatore nella competizione con la propria nazionale. Il club francese, per una sua cessione, chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro.