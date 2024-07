Fofana Milan, affare saltato? Il Monaco spara alto: ma il francese rimane la PRIORITÀ dei rossoneri. Le ultimissime sul calciomercato

Sky Sport ha fornito un’importante aggiornamento per quanto riguarda la questione dei centrocampisti seguiti dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Fofana era e resta la priorità per i rossoneri, ma il Monaco chiede 35 milioni, una cifra ritenuta troppo alta. Così i rossoneri stanno rivalutando altri profili come quello di Rabiot e quello di Rios. Per il centrocampo queste sono le priorità».